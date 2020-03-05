العبودي يحذر من مرحلة جديدة من مراحل الحرب البايلوجيا بسبب كورونا

2020/03/05 | 19:23 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- حذر النائب عن كتلة صادقون النيابية ورئيس لجنة الإعلام والعلاقات النيابية ، نعيم العبودي ، الخميس ، من مرحلة جديدة من مراحل الحرب البايلوجيا ، لافتا إلى ان الكورونا قد تكون من فعل الإنسان .وقال العبودي في تغريدة على موقعه الرسمي “تويتر” ، تابعته وكالة /SNG/،انه “إن صحت الأخبار بأن الكورونا قد تكون من ...

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