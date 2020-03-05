وزير الخارجية الأميركي : على مجلس الأمن إعادة فرض عقوبات على إيران لتماديها في الأنشطة النووية

2020/03/05 | 19:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مهاجمته للنظام الإيراني بسبب الاتفاق النووي.

وقال بومبيو في تصريح، إن إيران مطالبة بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها النووية، مبينا أن النظام الإيراني يكذب على المجتمع الدولي بشأن الأنشطة النووية.

ودعا مجلس الأمن الدولي الى إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب التمادي في الأنشطة النووية، معتبرا تقاعس إيران وعدم كشفها عن المواد النووية انتهاكا خطيرا، ومخالفة للتعهدات الدولية بحسب تعبيره.

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