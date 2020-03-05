أربيل تغلق معارض بيع السيارات وتنفي تسجيل أية إصابة بكورونا في المحافظة

2020/03/05 | 19:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت الجهات الصحية بمحافظة أربيل، الانباء المتداولة بشأن تسجيل إصابة أحد المواطنين بالمحافظة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مديرية صحة المحافظة في بيان، ان عددا من مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقطعا لا أساس له من الصحة، يتضمن مزاعم بأن هناك شخصا يشار فيه الى اسمه مصاب بالفيروس، مبينة انها ستلجأ الى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاشخاص الذين يقومون بنشر الانباء الكاذبة، ويتسببون بزعزعة الأوضاع.

وفي وقت لاحق، قام الشخصان المسؤولان عن تصوير المقطع، بمراجعة مديرية شرطة أربيل، مؤكدين ان تصوير المقطع من قبلهما كان على سبيل المزاح، لكن عددا من الأشخاص سارعوا بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق قريب، أصدر قائممقام مركز محافظة أربيل، قرارا بإغلاق معارض بيع السيارات أيام الجمع من كل أسبوع، لغاية الأول من شهر نيسان المقبل، في إطار الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، مهددا بمعاقبة أصحاب المعارض غير الملتزمين بقرار الغلق.

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