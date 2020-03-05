الكشف عن سبب رفض القوى السياسية عودة العبادي لرئاسة الوزراء

2020/03/05 | 19:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في ائتلاف النصر، أحمد الحمداني، الخميس سبب رفض القوى السياسية عودة رئيس الائتلاف، حيدر العبادي، الى رئاسة الوزراء، فيما أكد أن عودة الأخير لرئاسة الحكومة مرهونة بطريقة واحدة.[…]

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