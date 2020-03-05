وزارة الصحة تقرر تقليص دوامها الرسمي للوقاية من كورونا

2020/03/05 | 19:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تقليص دوامها الرسمي الى النصف، كإجراء وقائي للحد من اتنشار فيروس كورونا في البلاد.وذكر بيان اطلعت عليه “يس عراق”، أنه “بناءا على ما جاء في توصيات خلية الازمة للجنة الأمر الديواني رقم (٥٥)لسنة ٢٠٢٠ وعملًا بأحكام المادة (٤٦) من قانون الصحة العامة رقم (٨٩)لسنة ١٩٨١ وللوقاية […]

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