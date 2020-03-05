محافظة عراقية أخرى تمدد تعليق دوام المدارس والجامعات

2020/03/05 | 19:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الإدارة المحلية في محافظة واسط يوم الخميس تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات لغاية ١٤ آذار/مارس الجاري.

وجاء في كتاب موجه من المحافظ عادل حمزة غريب إلى مديرية تربية واسط، فإنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والأهلية ولكافة المراحل في عموم المحافظة وجامعة واسط والكليات الحكومية والأهلية والمعاهد الفنية كافة اعتباراً من يوم الأحد ٨ آذار/مارس ولغاية ١٤ من الشهر ذاته".

ويأتي القرار، وفق ما جاء في الكتاب، "بناءً على ما جاء في توصيات الاجتماع الرابع لخلية الأزمة العليا لفيروس كورونا في محافظة واسط ولظهور وتسجيل حالات اشتباه وإصابات في محافظتنا، ولخطورة وتطور الموقف والغرض اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية للوقاية من انتقال عدوى مرض فيروس كورونا، وحفاظا على صحة وسلامة الطلبة وبغية السيطرة على عدم انتقال الوباء والسيطرة عليه".

وكانت الحكومة المحلية في محافظة المثنى قد قررت بدورها تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات لغاية ١٢ آذار/مارس الجاري، في حين اتخذت البصرة قراراً مماثلاً لغاية منتصف الشهر الجاري.

وكان العراق قد قرر تعطيل دوام المدارس والجامعات وغلق مراكز التجمعات العامة مثل دور السينما والمقاهي للفترة بين 27 شباط/فبراير الماضي و7 آذار/مارس الجاري، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وسجل العراق 3 وفيات جراء إصابات بفيروس كورونا، اثنتان في بغداد وواحدة في السليمانية، من مجموع الإصابات المسجلة وعددها 38.

وتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 14 بغداد، 8 السليمانية، 5 كركوك، 4 النجف، 2 واسط، 2 ديالى، 1 ميسان، 1 كربلاء، 1 بابل.

تتمة..

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