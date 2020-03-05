ثق بربك لن تصيبك الفايروسات

2020/03/05 | 19:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ محمد الربيعي هكذا اوصانا امامنا سيد المتقيين والوصيين علي بن ابي طالب ( ع ) بأحد كلمات بحديث طويل الى ان وصل ( ثق بربك ) .هكذا يعلمنا الامام ان النجاح والمخرج والنجاة في الرجوع والثقة بقدرة الله تبارك وتعالى فبهذه الثقة تكون النجاة ، فلما دعا نوح ربه (اني مغلوب فانتصر لم […]

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