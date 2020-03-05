2020/03/05 | 19:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوبك تتوقع نمو الطلب على النفط في عام 2020 إلى نحو نصف مليون برميل في اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/05 | 19:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك تتوقع نمو الطلب على النفط في عام 2020 إلى نحو نصف مليون برميل في اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوبك تتوقع نمو الطلب على النفط في عام 2020 إلى نحو نصف مليون برميل في اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).