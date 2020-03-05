الصحة تكشف حقيقة عدم استقبال أحد المصابين بكورونا في النجف

2020/03/05 | 19:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس ، الأنباء التي تحدثت عن عدم استقبال أحد المصابين بفيروس كورونا من مديرية صحة النجف الاشرف.

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