مسؤول محلي لـ” العهد نيوز” حضر سفر العراقيين من منفذ القائم يدخل حيز التنفيذ

2020/03/05 | 19:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اكد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، اليوم الخميس، ان عملية حضر سفر العراقيين عبر منفذ القائم الحدودي مع سوريا دخل حيز التنفيذ كإجراءات احترازية لمنع الاصابة بفيروس كورونا.وقال المحلاوي في حديث لـ” العهد نيوز ان “عملية حضر المسافرين من الدخول الى الاراضي السورية عبر منفذ القائم غربي الانبار […]

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