صحة ميسان تطلق حملة لتعفير ساحة الاعتصام وسط المحافظة

2020/03/05 | 19:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان اطلقت دائرة صحة ميسان، اليوم الخميس، حملة لتعفير وتعقيم ساحة الاعتصام وسط المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وذكرت الدائرة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن” كوادر شعبة المراكز الصحية وبالاشتراك مع شعبة الانتقالية وبالتعاون مع معتصمين ساحة الاعتصام في ميسان والمتظاهرين بعملية تعفير خيم ومنطقة التظاهرات ورشها بمادة […]

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