العتبة العلوية تكرم عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي بالوشاح العلوي وتؤكد “وجوب” دعمهم

2020/03/05 | 19:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت العتبة العلوية المقدسة، قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي بالوشاح العلوي، فيما أكدت وجوب مواصلة الاهتمام بهم ودعمهم في هذه المعركة المصيرية لإدامة زخم الانتصارات.وقال مسؤول شعبة التعليم والتوجيه الديني السيد رسول الغرابي في تصريح نشره موقع العتبة العلوية المقدسة واطلع عليه وكالة صدى الاعلام ، إنه “لا يزال ابطالنا في الحشد الشعبي

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