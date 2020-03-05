2020/03/05 | 19:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحث السياسي “هشام الهاشمي” يقصف “عبد المهدي” : بحثت عن عبارة “الغياب الطوعي” في النت فلم أجد لها أساس في الكتب الخاصة بالمصطلحات السياسية والإدارية، هرطقة حكومة مستقيلة ؛ ولا […]

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