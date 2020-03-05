2020/03/05 | 19:43 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجدة النهرية تنقذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر الجادرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/05 | 19:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجدة النهرية تنقذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر الجادرية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجدة النهرية تنقذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر الجادرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).