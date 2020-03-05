قيادي بالحكمة: ازمة كورونا اثبتت ان لدينا حكومة بلا اخلاق وشعب بلا مروءة

2020/03/05 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قالت القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري ، الخميس 5 اذار 2020، ان ازمة كورونا اثبتت ان في العراق حكومة بلا اخلاق وشعب بلا مروءةحسب تعبيره.وقال الشمري في تغريدة بحسابه على موقع ( تويتر ) " بينت ازمة وباء ‎كورونا في ‎العراق وطبيعة المحاجر وسوء الخدمة المقدمة للمرضى ان لدينا حكومة بلا اخلاق ووزارة صحة بلا صحة وشعب بلا مروءة، نحن ابطال في السخرية والتهكم والتحشيش والتسقيط لكننا عند المواقف الانسانية فقراء بلا تدبير" حسب تعبيره.وختم الشمري تغريدته بتساؤل"متى نكون عند قدر المسؤولية !!؟".

بغداد اليوم - متابعة

أكد العراق، الخميس (5 اذار 2020)، على ضرورة التوصل الى اتفاق بين أعضاء الدول المصدرة للنفط (اوبك) والمتحالفين معها من خارج المنظمة لتحقيق الاستقرار وإعادة التوازن بين العرض والطلب، والعمل على التخفيف من الآثار والتداعيات التي

بغداد اليوم- النجف

اكد مصدر محلي مطلع من داخل العتبة العلوية، اليوم الخميس، بانه تمت إعادة فتح العتبة امام الزائرين.

وقال المصدر، انه "تمت اعادة افتتاح الحرم العلوي، امام الزائرين، بعد انتهاء مهام فرق التعقيم، ضمن اجراءات الوقاية من فايروس

بغداد اليوم - واسط

وجه نائب محافظ واسط، عادل حمزة غريب، اليوم الخميس، بتعطيل الدوام الرسمي في جامعة واسط والمدارس لمدة اسبوع، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من النائب الأول لمحافظ واسط

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