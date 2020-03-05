عمليات بغداد: القوات الأمنية تتعرض للاعتداء من قبل ’’مثيري الشغب’’ في مدخل جسر السنك

2020/03/05 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، تعرض منتسبيها الى اعتداءات من مجموعة من مثيري الشغب؟

وقال البيان الصادر عن القيادة وتلقته (بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية تعرضت للاعتداء من قبل مجموعة من مثيري الشغب في مدخل جسر السنك من جهة الخلاني ببغداد".

وأضاف البيان "ورغم هذه الاعتداءات تواصل واجباتها وهي ملتزمة بأعلى درجات ضبط النفس وتتعامل بمهنية عالية".

بغداد اليوم- بغداد

كشفت خلية الإعلام الأمني، الخميس (05 آذار 2020)، أرقام حالات الاختطاف الحقيقية والمدعاة وعمليات التحرير منذ بداية عام 2019 ولغاية نهاية الشهر الماضي.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية بمختلف تش

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، الخميس (05 اذار 2020)، القاء القبض على متهمين يتاجرون في المواد المخدرة بالعاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة الى المديرية ا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس (05 اذار 2020)، القاء القبض على ناقل الدواعش شرقي الرطبة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى، وبالتعاون مع استخبارات

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