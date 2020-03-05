الطلبة يحقق فوزا مثيرا على نفط ميسان بالدوري الممتاز

2020/03/05 | 19:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة نجح فريق الطلبة في تحقيق فوزه الأول بالدوري العراقي الممتاز، بتغلبه على نفط ميسان 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي لحساب الدور الرابع من دوري الكرة الممتاز.وافتتح نفط ميسان التسجيل أولا عن طريق اللاعب وسام سعدون في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.وفي الشوط الثاني، نجح […]

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