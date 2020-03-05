2020/03/05 | 19:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات السعودية تقرر عدم السماح بالاعتكاف داخل الحرمين او ادخال الأطعمة وسيتم اغلاق مشارب ماء زمزم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/05 | 19:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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