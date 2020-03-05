2020/03/05 | 19:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرعطلت الإجراءات الوقائية، أحد أهم الأحداث الأسبوعية في العراق، في سابقة تاريخية لم تحدث بعد عام 2003، بالتزامن مع أوضاع سياسية حرجة.

أعلنت العتبة الحسينية إلغاء مراسيم صلاة الجمعة على خلفية انتشار فيروس "كورونا"

وأعلنت العتبة الحسينية في كربلاء، يوم الخميس 5 آذار/مارس، إلغاء صلاة الجمعة، وبالتالي غياب بيان المرجعية بشأن الأوضاع في البلاد، في وقت كانت الأوساط الشعبية تنتظره خاصةً بعد رفض الأطراف السياسية منح الثقة لمحمد علاوي.

وقالت إدارة العتبة الحسينية، إن الإجراء جاء بالنظر للوضع الصحي الراهن، ورعايةً إلى ما دعت إليه دائرة صحة كربلاء من الامتناع عن عقد التجمعات الكبيرة في هذه الأيام.

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وجاء الإجراء ضمن حزمة مماثلة تتعلق بإيقاف الأنشطة التي تشمل تجمعات بشرية كبير، في ظل مخاوف كبير من تفش سريع للفيروس، في ظل ضعف الإجراءات الحكومية المتعلقة بالوافدين من إيران، التي تعد إحدى البؤر الرئيسية للمرض المستجد.

وكان المجمع المجمع الفقهي في العراق، قد أفتى في وقت سابق، بسقوط وجوب صلاة الجمعة احترازًا من خطر "كورونا"، فيما وجه بإقامة الصلاة في المنازل، وتحريم تواجد المصابين أو من يشتبه إصابتهم بالفيروس من التواجد في الأماكن العامة وحضور صلاة الجماعة.

لكن مفتي العراق، مهدي بن أحمد الصميدعي، أعلن رفض غلق المساجد وفتحها أمام المصلين.

وقال الصميدعي، إن "المساجد لله تعالى ولا يحق إغلاقها، والأولى عندما يصاب بلد أو إنسان ببلاء فعليه العودة واللجوء إلى الله تعالى ويرجوه ويتوسل إليه من أجل رفع هذا البلاء، فعلينا التضرع والتوسل لله رب العالمين ، وإقامة صلاة الجماعة (الجمعة) والدعاء أن يمن الله تعالى علينا برفع هذا الوباء وأن يسلم بلدنا وشعبنا من الأمراض والأسقام".

رفض مفتي العراق إغلاق المساجد ودعا إلى إقامة الصلاة "والتضرع" من أجل تجنب الوباء

وعلّق ممثل المرجعية الدينية في كربلاء، خلال خطبة الجمعة السابقة، على مخاطر انتشار فيروس "كورونا"، محذرًا من اللجوء إلى "الأوهام والأساطير والعادات البالية" واعتبارها مؤثرة في تجنب الإصابة به، مشددة على "أهمية تعليم الصغار والكبار على اعتبار الوعي الصحي من ضرورات الحياة ومهامها".

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