2020/03/05 | 19:47 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطي الكردستاني: من الصعب تكليف شخص بعد علاوي ونؤيد عودة الثقة لعبدالمهدي والتمهيد لانتخابات مبكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/05 | 19:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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