البنك المركزي يطالب المواطنين بأيقاف التعامل بالاوراق النقدية

2020/03/05 | 19:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}طالب البنك المركزي العراقي اليوم الخميس المواطنين بأيقاف التعامل بالاوراق النقدية لمنع انتقال كورونا، حيث دعا مسؤلوا البنك المركزي إلى الامتناع قدر الإمكان عن التعامل بالاوراق النقدية وذلك للاحتراز من فايروس كورونا ودعا إلى التعامل بالدفع الإلكتروني.

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