الطلبة يحقق فوزه الاول في الدوري على حساب نفط ميسان

2020/03/05 | 19:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قلب نادي الطلبة خسارته الى فوز على حساب نفط ميسان ضمن منافسات دوري الكرة الممتاز.

وحقق الطلبة فوزه الاول في هذا الموسم بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.





وسجل لنفط ميسان في البداية وسام سعدون عن الدقيقة الثلاثين.





في الشوط الثاني عاد الأنيق للمباراة وسجل هدفين عبر محمد زامل وحيدر حسين.

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