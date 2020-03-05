بالوثيقة.. مدينة الطب تقلص دوام موظفيها بنسبة 50%

2020/03/05 | 19:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت دائرة مدينة الطب، اليوم الخميس، تقليص دوام موظفيها بنسبة 50% على ان يكون دوام مدراء الاقسام و معاونيهم بنسبة 100% وذلك ضمن الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

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