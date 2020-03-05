انشيلوتي يتجنب الإيقاف

2020/03/05 | 19:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تجنب مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي الإيقاف، لكنه عوقب بغرامة قيمتها ثمانية آلاف جنيه إسترليني (10334 دولارا)، بعد أن تقبل تهمة إساءة التصرف من الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، عقب التعادل مع مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز، الأحد الماضي.

وعبر أنشيلوتي عن غضبه بسبب قرار حكم الفيديو المساعد، بإلغاء هدف متأخر لفريقه كان سيمنحه الفوز.

وحصل المدرب الإيطالي على طرد من الحكم كريس كافناج، للاحتجاج بعد صفارة النهاية.

وسدد دومينيك كالفرت-لوين كرة غيرت اتجاهها وسكنت شباك يونايتد، في اللحظات الأخيرة، لكن حكم الفيديو رأى أن زميله جيلفي سيجوردسون كان متداخلا في اللعب، وهو في موقف تسلل.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان، اليوم الخميس "أقر مدرب إيفرتون بأن لهجته و/أو سلوكه في الملعب، في نهاية المباراة، لم يكن لائقا وتقبل العقوبة".

ويعني القرار أن أنشيلوتي، سيكون بإمكانه الجلوس على مقاعد البدلاء، خلال زيارة إيفرتون إلى تشيلسي، يوم الأحد.

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