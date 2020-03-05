شيخ بني تميم يقترح تأجيل الفصول العشائرية بسبب فيروس كورونا

2020/03/05 | 19:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اقترح شيخ عام عشائر بني تميم، بلاسم حميد يحيى الحسن، اليوم الخميس، على أقرانه شيوخ العشائر تاجيل الفصول الكبيرة لحين ازالة خطر فيروس كورونا، اذا كان تاجيلها لايخل بالامن السلمي للناس المعنين بهذه الفصول للحفاظ على سلامة الجميع .

وقال التميمي في توجيه له مساء اليوم، "ان كل دول العالم المتقدمة بما فيها وزارة الصحة العراقية قد حذرت من التجمعات للتقليل قدر الامكان من انتشار هذا الفايروس اللعين ، لذا يجب الابتعاد قدر الامكان هذه الفترة عن اقامة الدعوات الخاصة والولائم في المضايف والبيوت لحين زوال هذا الفايروس و الامتناع من تقديم و تناول القهوة العربية لتفادي انتقال العدوى من حاملي الفايروس إلى سواهم"

واضاف التميمي "نحن نعلم جميعا ان العناق والتقبيل في المناسبات هو لاظهار الحب والاحترام بين جميع الناس ودليل صدق القلوب والمشاعر ولكن علينا في هذا الظرف ان يكتفي الجميع بالمصافحة فقط في المناسبات العشائرية المتعددة و في مجالس العزاء والفصول حفاظا على سلامة الجميع".

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