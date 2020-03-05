2020/03/05 | 20:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة : تسجيل ثلاث حالات جديدة بفايروس كورونا المستجد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/05 | 20:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة : تسجيل ثلاث حالات جديدة بفايروس كورونا المستجد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة : تسجيل ثلاث حالات جديدة بفايروس كورونا المستجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).