الحجر في الامارات مع رسالة لمحمد بن زايد لمصابي كورونا: انت في ضيافتنا (صور)

2020/03/05 | 20:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشر نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صوراً تُظهر أماكن الحجر الصحي المفروض على مصابي فيروس كورونا في الامارات العربية المتحدة، مع رسالة “تطمين” من ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.

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