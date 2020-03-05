اغلاق الحرمين بين العشاء والفجر

2020/03/05 | 20:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت السلطات السعودية عن مجموعة من الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا في الحرمين الشريفن، من بينها اغلاق الحرمين بين صلاة العشاء والفجر.وقالت وكالة الانباء الرسمية واس نقلا عن مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة […]

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