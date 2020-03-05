غدا الجمعة والسبت.. متنبئ جوي يحذر من موجة غبار ويحدد المناطق المشمولة

2020/03/05 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

حذر المتنبئ الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، اليوم الخميس، من تدني الرؤية غلى أقل من 1/كم بسبب موجة غبار ستجتاح عدد من مناطق البلاد يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وقال صادق العطية، على حسابه بموقع "فيسبوك": "الحذر واخذ الاحتياطات من تدني الرؤية الافقية إلى اقل من 1 كم بسبب موجات الغبار في مساحات واسعة من مدن الوسط والجنوب والفرات الاوسط والغربية وجنوب نينوى جنوب كركوك، بسبب نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية".

وأضاف العطية، أن "الرياح ستكون بهبات نشطة تصل إلى 80 كم/ ساعة تبدأ مساء يوم غد الجمعة وصباح السبت".

وكان العطية، قد توقع في وقت سابق درجات الحرارة وحالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما نصح بعدم السفر غداً الجمعة.

وقال صادق العطية على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "المتوقع ليوم الجمعة هو ارتفاع بدرجات الحرارة، ثم يحدث انخفاض طفيف أيام السبت والاحد والاثنين، ويعود الارتفاع مجددا والاجواء الحارة اعتبارا من يوم الثلاثاء في عموم المدن".

وتوقع العطية، "نشاطا للرياح السطحية يومي الجمعة والسبت في مدن وسط وغرب وجنوب البلاد والفرات الاوسط يسبب إثار للغبار الأمر الذي يقلل مدى الرؤية الافقية بشكل واضح"، داعياً إلى "تجنب السفر يوم الجمعة ليلا برا وبحرا".

وتابع المتنبئ الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، أن "يومي الجمعة والسبت يتوقع خلالها هطول للامطار متفاوت الشدة خفيف إلى معتدل في مدن وسط وشمال البلاد وربما تشمل مدن الفرات الاوسط".

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