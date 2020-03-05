بوتين يعلن الاتفاق مع تركيا على وقف لإطلاق النار شمال سوريا

2020/03/05 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على توصله الى اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب ارد...





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