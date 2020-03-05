صحة الكرخ توضح تفاصيل الحالة النهائية لـ 18 شخصاً دخلوا مستشفى الفرات للاشتباه باصابتهم بكورونا

2020/03/05 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن الحالة النهائية لـ 18 شخ...





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