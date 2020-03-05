حركة النجباء تكشف عن تحركات امريكية في كركوك

2020/03/05 | 20:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم حركة النجباء نصر الشمري، اليوم الخميس، عن تحركات للقوات الامريكية في كركوك....

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