مكافأة عراقية للعاملين على تماس مباشر مع مصابي كورونا

2020/03/05 | 20:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي عن تخصيص مكافأة للعاملين في تماس مباشر مع المصابين بكورونا....

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