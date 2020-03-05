دفن قتيل منزل نانسي عجرم

2020/03/05 | 20:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت المحامية السورية رهاب بيطار وكيلة عائلة القتيل السوري محمد الموسى الذي قضى في فيلا النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعد مشاجرة مع زوجها، تعليقاً عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن انتهاء إجراءات استخراج شهادة وفاة موكلها، السورى محمد الموسى والذي يدخل قبره لأول مرة بعد إجراءات شهادة الوفاة التي استمرّت لمدّة طويلة.[…]

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