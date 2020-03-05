2020/03/05 | 20:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان، الخميس، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 16 حالة.وبين المستشفى، في تقرير له حول آخر المستجدات لفيروس الكورونا المستجد، أن الحالات الإيجابية داخل المستشفى ارتفع عددها إلى 15، ويجري العمل على نقل المريض المصاب بفيروس الكورونا من مستشفى سيدة المعونات الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 16) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 16) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).