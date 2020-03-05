الصحة تعلن تسجيل ثلاث حالات جديدة لفايروس كورونا في العراق

2020/03/05 | 20:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تأكيد الإصابة لثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حالتان في كركوك والثالثة في محافظة واسط.واكد سيف البدر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة متابعة الحالات والملامسين من قبل ملاكات وزارة الصحة والبيئة وهم الآن يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات الوزارة التي خُصِّصت لهذا الغرض.

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