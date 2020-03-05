إلغاء الدوري الإيطالي نهائياً حال اكتشاف إصابة أي لاعب بفيروس كورونا

2020/03/05 | 20:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] أشارت تقارير صحفية إيطالية يوم الخميس إلى أن الدوري الإيطالي لن يستكمل في حال ما إذا جاء اختبار أحد اللاعبين إيجابيا لفيروس كورونا.

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