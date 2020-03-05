الصحة تعلن عن تسجيل 3 اصابات جديدة بكورونا في كركوك وواسط

2020/03/05 | 20:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في كركوك وواسط.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان صحفي تلقت "الغد برس" إنه "تعلن وزارة الصحة والبيئة عن تأكيد الإصابة لثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حالتان في كركوك والثالثة في محافظة واسط".

واضافت "تمّت متابعة الحالات والملامسين من قبل ملاكات وزارة الصحة والبيئة وهم الآن يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات الوزارة التي خُصِّصت لهذا الغرض".

وأكدت "على تنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة والتي من شأنها تقليل احتمالية انتقال العدوى وتطالب الجهات المعنية بمحاسبة المخالفين".

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