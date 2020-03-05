بالصور .. تعقيم مبنى مجلس النواب بسبب كورونا

2020/03/05 | 20:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقام فريق الاستجابة الوطني لحوادث CBRN وباسناد فريق البحث والإنقاذ الدولي ومركز دفاع مدني بغداد، اليوم الخميس، بتعقيم مجلس النواب العراقي شملت كافة بنايات وملحقات المجلس.

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