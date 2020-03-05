تظاهرات في البصرة تستنكر طريقة اختيار رئيس الحكومة الانتقالية

2020/03/05 | 20:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد شهود عيان بأن متظاهرين شرعوا ، مساء اليوم الخميس ، في إغلاق عدد من الطرق والتقاطعات المرورية وإحراق الإطارات في البصرة، للتنديد بآلية تسمية المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد خمسة أشهر من انطلاق التظاهرات السلمية.وذكر الشهود لـ"كلكامش برس"، إن متظاهرين سلميين، شرعوا بقطع تقاطع التجاري بحرق الإطارات ومنع مرور المركبات والمواطنين، مؤكدين أن هذا التقاطع رئيسي في المحافظة ويؤدي إلى مجموعة طرق مهمة كساحة التظاهرات في ساحة البحرية والمستشفى العسكري ومحكمة بداءة البصرة ومديرية مرور البصرة العامة.واضاف الشهود ، أن المحتجين يهتفون بشعارات تطالب بتحقيق مطالب المتظاهرين بتشكيل الحكومة والإسراع بتسمية مرشح مستقل لتشكيل الحكومة.

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