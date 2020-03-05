الكويت تتراجع عن طلب “شهادات الخلو من كورونا”

2020/03/05 | 20:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس، وقف طلب شهادة خلو من فيروس كورونا للقادمين من 10 دول، نظرا لتعذر تطبيق الإجراءات والفحوصات في بعض الدول، لأسباب تقنية.وكانت إدارة الطيران المدني قد طلبت من القادمين من 10 دول، تقديم شهادة خلو من فيروس كورونا، مصدقة من السفارة الكويتية.وقرر المجلس تكليف الإدارة […]

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