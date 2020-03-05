2020/03/05 | 21:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت وزارة الصحة بإقليم كوردستان، اليوم الخميس، قرارين لتنظيم زيارة المرضى في المستشفيات الحكومية والأهلية منعاً لانتشار فيروس كورونا.

وأقالت الصحة في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "تحقيقاً للمصلحة العامة ولمنع خطر انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 ومتابعةً لقرارات المديريات العامة للصحة في المحافظات قررنا منع كل زيارات المواطنين بشكل تام في المستشفيات والمراكز الطبية في القطاعين العام والخاص (المستشفيات الحكومية والأهلية)".

وشددت على وجوب أن "لا يزيد عدد مرافقي المريض عن مرافق واحد في ردهات المستشفيات كما أنه لا داعي لوجود مرافقين للمرضى في أقسام العناية المركزة".

وعبرت الوزارة عن أملها بالتزام المواطنين بقرارات وتعليمات وزارة الصحة وتكريس جميع الجهود من أجل السيطرة على انتشار هذا المرض.

وسجل العراق، الخميس، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41 توفي منها 3 اثنتان في بغداد وواحدة في السليمانية.

وتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 14 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 4 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 1 ميسان، 1 كربلاء، 1 بابل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراران جديدان لصحة كوردستان بشأن كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراران جديدان لصحة كوردستان بشأن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).