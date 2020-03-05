مسؤول بوزارة الصحة يبين لـ”العهد” دور درجة الحرارة بإضعاف كورونا

2020/03/05 | 21:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن مدير عام دائرة صحة الرصافة ببغداد الدكتور عبد الغني الساعدي، الخميس، عدد المصابين بفيروس كورونا ببغداد، وبين دور درجات الحرارة بإضعاف الفيروس المستجد.وقال الساعدي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية “، ” هناك 15 إصابة بفايروس كورونا في العاصمة، “موضحا ان “انتقال فايروس كورونا عن طريق العطاس او السعال “.[…]

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