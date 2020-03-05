خدعة حارس المرمى التي أخرجت مورينيو من الكأس

2020/03/05 | 21:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة لاحظ بعض متابعي كرة القدم استراتيجية غير مألوفة، من الحارس الهولندي تيم كرول، والتي ساعدته للتصدي لركلات توتنهام خلال مواجهتهم أمام فريقه نوريتش، في مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الأربعاء.وأقصى نوريتش مستضيفه توتنهام، ومدربهم جوزيه مورينيو، في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بفضل الحارس كرول، الذي تصدى لركلتي جزاء ترجيحية.[…]

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