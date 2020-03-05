التعليم العالي: لم نعلق الدراسة بعد وندعو التدريسيين “لتوفير فرص دراسة بديلة”

2020/03/05 | 21:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلم اليوم الخميس عن عدم صدور قرار لغاية الآن بشأن تمديد تعطيل الجامعات من عدمه.وقال مدير قسم العلاقات العامة والاعلام في الوزارة عدنان العربي، في تصريحات تابعتها “يس عراق”، إن “وزارة التعليم تنتتظر قرار خلية الازمة المشكلة بشأن فيروس كورونا، الذي سيكون لها اجتماع إما اليوم […]

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