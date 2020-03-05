مدير صحة الكرخ : 7 مرضى تأكدت إصابتهم بكورونا في مشفى الفرات العام

2020/03/05 | 21:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، رسالة جديدة لأهالي بغداد من مستشفى الفرات العام.

وأكد في تصريح، أن سبعة مرضى في مستشفى الفرات تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا”، مبينا أن المصابين يتمتعون بحالة صحية جيدة.

وأضاف، أن شخصين غادرا الحجر الصحي بعد التأكد من عدم إصابتهما بالفيروس المستجد.

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