الوقف السني بكركوك يوصي بتقصير خطب الجمعة خلال أزمة كورونا

2020/03/05 | 21:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الوقف السني في محافظة كركوك، عددا من التعليمات الخاصة لأئمة الجوامع وخطبائها، تتعلق بأداء صلاة الجمعة والصلوات الأخرى، خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا الوقف في بيان له، الى تقصير خطبة صلاة الجمعة، وأن لا تتجاوز مدتها عشر دقائق، وتخفيف الصلوات الخمس وعدم اطالتها، وعدم تأخير الإقامة بعد الاذان، مطالبة الائمة بتبليغ رواد المساجد، بجواز ترك صلاة الجمعة والجماعة لكبار السن وذوي الامراض المستديمة وضعيفي المناعة، وكل من خاف الإصابة بالمرض، والمصابين بالزكام والسعال، إضافة الى عدم حضورها من قبل النساء والأطفال.

وأكد البيان ان الاثم يقع على كل من أصيب بالمرض وصلى الجمعة والجماعة، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، وتعفير المساجد بالمطهرات، والاهتمام بالنظافة، وترك المصافحة والتقبيل وعدم التزاحم اثناء الدخول والخروج من المساجد.

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