2020/03/05 | 21:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب أحمد الجبوري الى اختيار رئيس وزراء جديد للمرحلة المقبلة من أعضاء مجلس النواب

وأوضح في تغريدة على حسابه بتويتر، أنه بعد الفشل مرتين لرئيس وزراء يأتي من خارج الكتل بحُجة الاستقلالية، أصبح لزاماً ان يكون رئيس الوزراء الجديد من داخل مجلس النواب.

وأضاف، أن العديد من النواب هم من الأكفاء الذين سيكونون أفضل ممن سبقوهم، مشيرا الى أن هذه هي الديمقراطية التي تجعل المُنتخب على رأس السلطة وليس من خسر ثقة الشعب على حد تعبيره.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يدعو لاختيار رئيس وزراء جديد من البرلمان وليس من خارجه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يدعو لاختيار رئيس وزراء جديد من البرلمان وليس من خارجه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).