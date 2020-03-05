ائتلاف نوري المالكي يهاجم ممثلة الامم المتحدة في العراق في بيان شديد اللهجة

2020/03/05 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

هاجم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الخميس 5 اذار 2020، التقرير الأخير للمبعوثة ا...





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