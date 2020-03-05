صحة واسط: حالة كورونا الجديدة لشخص يعمل كسائق بأحد المنافذ الحدودية

2020/03/05 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت دائرة صحة محافظة واسط، اليوم الخميس، توضيحا بشأن الحالة الجديدة المصابة بفايروس (كورونا)، التي تعتبر الحالة الثالثة المؤكدة في المحافظة.

وقالت الصحة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "تم تسجيل حالة جديدة مصابة بمرض كورونا لشخص من أهالي جصان يعمل سائق في المنفذ الحدودي".

وأشارت الى انه "تم ادخاله المستشفى يوم أمس وارسلت العينات للمختبر المركزي وكانت النتيجة موجبة ".

ونبهت الى ان "المصاب بصحة جيدة ويتلقى العلاج وتم إرساله الى مستشفى العزل في بغداد ".

وبينت ان "هذه الحالة هي الثالثة التي تسجل في المحافظة"، مشيرة الى انه "تم توجه الكوادر الطبية لفحص جميع الملامسين للمريض وتقديم المشورة الطبية لهم".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد، ليترفع العدد الاجمال للمصابين في العراق الى 38 شخصاً.

واكد بيان جديد صادر عن الوزارة، وتلقته (بغداد اليوم)، "اصابة ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد"، موضحا أن المسجلين الجدد "حالتين في كركوك والثالثة في محافظة واسط".

وأشار البيان الى انه "تمت متابعة الحالات والملامسين من قبل ملاكات وزارة الصحة والبيئة وهم الآن يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات الوزارة التي خصصت لهذا الغرض".

ودعت الوزارة الى "تنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة والتي من شأنها تقليل احتمالية انتقال العدوى وتطالب الجهات المعنية بمحاسبة المخالفين".

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وذكرت دائرة الصحة، في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه،

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمال للمصابين في العراق الى 38 شخصاً.

واكد بيان جديد صادر عن الوزارة، وتلقته (بغداد اليوم)، "الاصابة لثلاث

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